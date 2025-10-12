玉木雄一郎国民民主党代表が１２日、Ｘを更新。１１日に大阪市内で行った街頭演説会に「選挙本番中かと思うくらい多くの人」が集まったことを報告した。Ｘには、ＪＲ大阪駅北側付近を聴衆が埋め、スマホで玉木氏の写真を撮っている模様を投稿した。玉木氏は「大阪での街頭演説会には、選挙本番中かと思うくらい多くの人に集まっていただきました。政局が大きく動いています。だからこそ、国民民主党は、ぶれずに政策本位で判断