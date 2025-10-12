〈「騙し取った金はほぼ男に貢いだ」銀行員女性が“10歳下”元タクシー運転手に惚れ込み巨額横領…男の“あきれた使途”とは〉から続く1973（昭和48）年、第1次オイルショックの直前、1つの事件が世間を騒がせた。銀行支店で経理一切を任されていた女が約5年間に約9億円を横領。いまなら約23億円に相当し、詐欺・横領事件の被害額としては史上最大だ。【画像】「濃い化粧、チェックのミニのワンピースで」連行される元女性行員の