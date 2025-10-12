〈《9億円横領》全国指名手配→「濃いメイクにミニワンピースで連行」と…妻子持ち“ギャンブル狂い”年下男につぎ込んだ女性行員（42）が逮捕されるまで〉から続く1973（昭和48）年、第1次オイルショックの直前、1つの事件が世間を騒がせた。銀行支店で経理一切を任されていた女が約5年間に約9億円を横領。いまなら約23億円に相当し、詐欺・横領事件の被害額としては史上最大だ。【実際の写真】巨額横領した女性銀行員の顔写真