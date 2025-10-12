イスラム組織「ハマス」がパレスチナ自治区ガザで拘束している人質を解放する見通しとなったことを受け、イスラエルでトランプ政権の幹部も参加して大規模な集会が開かれました。記者「イスラエル・テルアビブで人質の解放を祝う集会です。『トランプ大統領ありがとう』という看板を掲げた人たちも集まっています」参加者「同胞が帰ってくるのが待ち遠しいです。イスラエルにとって幸福な日々です」主催者によりますと、11日に開か