【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）【映像】「踊るようなパス交換」で中央突破ブラジル代表の選手たちが華麗な身のこなしとボールタッチで、鮮やかに中央を突破。韓国代表を翻弄した、踊るようなプレーにファンが驚愕した。ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦した。18歳の新星・エステヴァンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショー