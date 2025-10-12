台風23号はあす、伊豆諸島にかなり接近する見込みで、台風22号で被害を受けた八丈島ではさらに被害が拡大するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。台風23号は1時間におよそ25キロの速さで東北東に進んでいて、あすの明け方から昼前にかけて、暴風域を伴って八丈島など伊豆諸島にかなり接近する見込みです。記者「八丈町立大賀郷小学校です。木が根こそぎ倒れています」台風22号の影響で土石流などが発生し被害が相次いだ八丈島で