【ミルウォーキー共同】米大リーグ、プレーオフの地区シリーズ、ナ・リーグ第5戦で今永昇太、鈴木誠也の所属するカブスは11日、ブルワーズに1―3で敗れ、2勝3敗で敗退した。勝ったブルワーズは13日から大谷翔平らのドジャースと対戦する。