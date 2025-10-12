【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2ー2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】ボール回収→圧巻40m独走でチャンスメイク日本代表のMF佐野海舟が、狙い澄ましたインターセプトから40メートルをドリブルで運んでチャンスメイクした。日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表と対戦。2度リードされる展開だったが、26分のFW小川航基が叩き込んだ無回転ミドルと後半ア