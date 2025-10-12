台風23号 強い勢力となり伊豆諸島にかなり接近の見込み台風23号は、10月13日に強い勢力となって伊豆諸島にかなり接近する見込みです。気象庁は10月12日午前10時59分に発表した情報で、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。【写真を見る】【台風情報】台風23号 最大瞬間風速50メートルに達する見込み 13日に伊豆諸島へ接近 電柱倒壊の恐れも 台風23号は、12日9時現在、四国沖にあって時速約25キロ