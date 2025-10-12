エアアジアは、クアラルンプール〜バンジャルマシン線を10月20日に開設する。月・火・木・土曜の週4往復を運航する。所要時間はクアラルンプール発が2時間35分、バンジャルマシン発が2時間50分。バンジャルマシンは、インドネシアの南カリマンタン州最大の都市。インドネシアは、2025年までに国際線到着者数を1,600万人に拡大することを目標としており、マレーシアは上位市場であることを背景として、接続性の向上により観光客数の