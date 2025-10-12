かねてから打撃に定評があった阪神・西純矢(C)Getty Images2019年の阪神ドラフト1位で、野手転向が決まった西純矢が10月12日までに自身のインスタグラムを更新。「ご報告遅くなりすみません。野手転向を決断しました」とフォロワーに報告した。【写真】「やるからには全力で…」阪神・西純矢の決意の投稿をチェック西純は2022年に6勝、23年に5勝を挙げるなど、投手としてキャリアを積み重ねてきたが、プロ入り前から打撃には定