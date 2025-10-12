むかわ町の山林で男性の遺体が見つかった死体遺棄事件で、けさ(2025年10月12日朝)送検された男は遺体の遺棄を依頼した男について、「年の離れた友人で対等な関係」と供述していることが新たにわかりました。苫小牧市の安田和輝容疑者(36)は、死体遺棄の疑いできょう(12日)身柄を検察庁に送られました。安田容疑者はすでに逮捕されている大上文彦容疑者・岡崎勇貴容疑者ら男3人とともに、むかわ町の山林に西村隆行さんの遺体を遺棄