12日朝、岩手県紫波町の国道で女性が路上で亡くなっているのが見つかり、警察はひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、現場は紫波町南日詰の国道4号で、12日午前5時ごろ、「路上に人が倒れている」と通行人から通報がありました。警察が駆けつけた時、女性1人が車道ですでに亡くなっていて、車にはねられたとみられています。現場は見通しの良い片側2車線の直線道路で、歩道があり、当時、路面は湿っていました。警察