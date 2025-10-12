ファミリーマートは10月7日、対象のペットボトル飲料を購入すると、同社が提携する鉄道会社9社の車両をデザインした「オリジナルピンバッジがもらえる!」キャンペーンを、各鉄道会社の運営するファミリーマート店舗約350店で開始した。対象商品を1本買うとオリジナルピンバッジがもらえる!同社は、2021年から鉄道会社と合同で鉄道をモチーフにしたグッズがもらえるキャンペーンを実施している。今年は対象商品の購入で、各社の人気