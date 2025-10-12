台風23号が暴風域を伴い発達しながら日本の南を東よりに進み、あす明け方から昼前にかけて強い勢力で、伊豆諸島にかなり接近する見通しです。伊豆諸島ではあすは、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害などにも厳重に警戒してください。きょうとあすは、台風からの湿った空気の流入により、四国や近畿から東北では雲が多く、あす午前にかけて東北南部