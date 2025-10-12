アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、チェルシーに所属するMFエンソ・フェルナンデスが負傷により代表チームを離脱することを発表した。国際親善試合が10日に行われ、アルゼンチン代表はベネズエラ代表と対戦した。FIFAワールドカップ26本大会が開催されるマイアミの『ハードロック・スタジアム』で行われた一戦は、序盤からアルゼンチン代表が主導権を掌握。すると、31分にラウタロ・マルティネスのパスを受けたジオバニ