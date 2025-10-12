スターサージカルはこのほど、近視矯正治療とドライアイに関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年8月28日〜8月29日、全国の20〜40代男女のうち、視力(両眼の平均)が1.0未満の男女600名を対象にインターネットで行われた。○眼内コンタクトレンズ(ICL)治療とは眼内コンタクトレンズ(ICL)治療とは、角膜を削らずにレンズを目の中に挿入して視力を矯正する治療法のこと。インプランタブルコンタクトレンズ(Implantable Contact