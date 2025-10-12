シアトル・マリナーズのポランコが延長十五回に決勝打を放った/Steph Chambers/Getty Images（ＣＮＮ）米大リーグのア・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第５戦が行われ、シアトル・マリナーズが延長の末にデトロイト・タイガースを下し、２００１年以来となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。延長十五回に突入し、４時間５８分に及んだ試合は劇的な結末を迎えた。１死満塁で打席に立ったホルヘ・ポランコは４７２球目を右翼