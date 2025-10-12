「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー７２）最終日は濃霧による視界不良のためスタート時間が遅延。当初は午前７時３０分スタートと発表されたが、計６度変更の末に午前１１時３０分に第１組がスタートした。主催者は５度目の遅延発表時にセカンドカットを実施するとアナウンス。「規定ホール数終了を目指すため、セカンドカットを使用する。第２ラウンド終了時点の順位に基づき、