9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃæÀîæÆ»ÒÃæÀî¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ä³¨Æüµ­¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ­¥Á¥ã¥ó¥¹»º¸å¥±¥¢¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤âçÁ¤Î½ï¤¬¤È¤ì¤¿¡ª¤Ê¤¯¤µ¤º¤Ëget¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤ÄÁÐ»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»º¸å¥±¥¢¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁÐ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½ñ¤¯¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è