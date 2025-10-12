アリナミン製薬はこのほど、睡眠研究の権威である柳沢正史教授と2024年度から進めてきた「疲れと睡眠の関係、および抗疲労成分の効果」に関する共同研究プロジェクトにおける、研究成果発表会を開催した。「疲れと睡眠の関係」共同研究の成果を発表○疲労による睡眠状態への影響を検証へ同社は1954年に日本初のビタミンB1誘導体製剤「アリナミン糖衣錠」を発売して以来、70年以上にわたり「疲れ」に向き合い、多様化するニーズに応