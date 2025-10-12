意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【和歌山県の方言】「たる」の意味は？「たる」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、和歌山県の方言で、ある感情を表す言葉です。いったい、「たる」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「飽きる」でした！「たる」は、和歌山県の方言で、「飽きる」を表します。「