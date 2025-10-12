大切に扱われているヴィンテージ品のアメ車米国ケンタッキー州のロレットという町は、バーボン郡にある。ここを訪れる観光客の大半は、歴史あるメーカーズマーク蒸留所を見学するのが目的だ。【画像】優雅さと豊かさを象徴するアメリカン・ラグジュアリー【4代目リンカーン・コンチネンタルを詳しく見る】全9枚正直に言うとわたし達もそうだったが、その前にまず、素晴らしい『ライオンズ・ヴィンテージ・ジャンクヤード（Lyon’