東京3R・2歳未勝利（芝2000メートル）は4番人気チャリングクロス（牡＝奥村武、父キタサンブラック）が1馬身半差V。直線では前が壁になる不利もあったが、進路を内に切り替えると鋭く伸びて鮮やかに差し切った。全兄は、今年の日本ダービーを制したクロワデュノール。デビュー2戦目でのうれしい初勝利に、鞍上の内田は「まだ緩くて完成は先だけど、差し切ってくれてポテンシャルがある馬。力がある。将来が楽しみです」と称え