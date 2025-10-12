気象衛星の「ひまわり9号」で衛星画像が表示できなくなる障害が起きています。気象庁によりますと、「ひまわり9号」の画像を撮るカメラにあたるセンサーと衛星本体の間の通信に不具合が起き、12日午前0時半ごろから、画像が表示できない状態となりました。現在は、バックアップとして待機していた気象衛星「ひまわり8号」で観測していますが、雲や水蒸気を表示する「赤外画像」など、一部はいまだに表示できない状態です。これによ