◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスは逆王手をかけて迎えたブリュワーズとの地区シリーズ最終戦に敗戦し、ポストシーズン敗退となりました。敵地で2連敗し敗退の危機に追い込まれてから、地元シカゴで2連勝してこの試合を迎えたカブス。勝った方が次に進むという勝負の一戦は、序盤から動きました。1回裏、カブス先発がウィリアム・コントレラス選