台風23号は、記録的な暴風と大雨にみまわれた東京・伊豆諸島の八丈島に接近していて、住民らは復旧を急ぐとともに、台風による再びの被害を防ぐため備えを進めています。八丈町役場などによりますと、八丈島では人的被害はないものの、台風22号の影響による建物の被害が大きく、住民らは朝から自宅周辺の瓦礫を片付け、屋根がはがれた住宅をビニールシートで覆うなどして、再び接近する台風への備えを進めています。倒壊した建物の