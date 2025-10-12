◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦カブス1―3ブルワーズ（2025年10月11日ミルウォーキー）カブスの鈴木誠也外野手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのブルワーズとの地区シリーズ第5戦に「4番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3発目となるソロ本塁打を放ったが、チームは競り負け敗退が決定。シーズンが終了した。2回の第1打席、この回からマウンドに上がった“怪物新人”ミジオロウスキー”と