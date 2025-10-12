◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦ブリュワーズ3−1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズがカブスとの接戦を勝利し、シリーズ突破を決めました。本拠地で連勝スタートを飾ったブリュワーズでしたが、敵地で連敗。2勝2敗となり、勝った方がドジャースが待つリーグ優勝決定シリーズに進む大一番に挑みました。ブリュワーズは初回、3番のウィリアム・コントレラス選手のソロホームランで先制。2回か