東京・台東区で、買い物客を装いダイヤモンドのネックレスなどを盗んだとして、21歳の男が現行犯逮捕されました。尾粼虎琉容疑者（21）は10日、台東区・御徒町駅周辺にある貴金属店で客を装い、ダイヤモンドがついたネックレスなどあわせて3点、約220万円相当を盗んだ疑いが持たれています。尾粼容疑者は別の男と来店し、「ネックレスを見せてほしい」と試着したあと、そのまま店から逃げたということです。尾粼