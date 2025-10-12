任期満了に伴う横手市長選挙と仙北市長選挙が告示され、これまでにいずれも2人が立候補を届け出ています。横手市長選に立候補しているのは届け出順に4期目を目指す現職の髙橋大氏49歳と新人で元市議会議員の奥山豊和氏45歳の2人です。仙北市長選に立候補しているのは届け出順に新人で元市議会議員の高久昭二氏78歳と2期目を目指す現職の田口知明氏55歳の2人です。いずれも立候補の受け付けは午後5時までで、投票は19日日曜日