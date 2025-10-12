○ブリュワーズ3−1カブス●＜現地時間10月11日アメリカンファミリー・フィールド＞ワイルドカード1番手のシカゴ・カブスが中地区王者ミルウォーキー・ブリュワーズとの地区シリーズ第5戦に惜敗。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼手」でフル出場してポストシーズン3号本塁打を放つも、勝利には繋がらなかった。勝てばシリーズ突破、負ければシーズン終了という第5戦。ここまで4戦、初回だけで計11得点を記録してい