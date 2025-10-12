佐賀市長選が12日告示され、午前11時現在、再選を目指す無所属現職の坂井英隆氏（45）＝自民、立民、公明推薦＝が立候補を届け出た。届け出の締め切りは午後5時まで。投開票は19日。無投票となれば8年ぶりとなる。（竹中謙輔）■佐賀市長選立候補者（届け出順）------