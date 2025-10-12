きょう午前4時前、山形県鶴岡市由良の国道7号線上で、車とクマがぶつかる事故がありました。この車を運転していた男性にケガはありませんでした。クマはそのまま近くの山へと逃げていったということです。 警察によりますと、きょう午前3時50分頃、鶴岡市由良の国道7号線を走っていた普通乗用車が、車の右側から出てきたクマ1頭とぶつかりました。この車を運転していた県内に住む30代の男性と、同乗していた1人にケガはなかったと