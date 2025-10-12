台風第２３号は、１３日は強い勢力となって伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 【画像】台風の今後の進路を詳しく ［気象概況］台風第２３号は、１２日９時には四国沖にあって、１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メート