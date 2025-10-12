インドネシア代表は現地10月11日、ワールドカップのアジア予選プレーオフ・イラク戦で０−１と敗れ、グループB最下位となりワールドカップ出場を逃した。この試合で主審を務めた中国人審判・馬寧氏の判定と態度を、インドネシアのキャプテンであるDFジェイ・イゼスが厳しく批判し、怒りを露わにした。インドネシアメディア『Okezone bola』によると疑惑の判定は、アディショナルタイムに起きた。インドネシアのミリアーノ・