ワールドカップ常連国との２連戦が組まれた日本代表の10月シリーズ。10日のパラグアイ戦は２−２で引き分け。チームは14日のブラジル戦に向けて準備を進めている。11日のトレーニングでは、左足首を痛めて別調整が続いていた久保建英（レアル・ソシエダ）が部分合流。本人は「（進捗としては）プラン通りに行っていると思います」と、３日後の試合出場に向け、ポジティブな感触を示していた。攻撃のキーマンが復帰できるなら