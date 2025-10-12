任期満了に伴う神戸市長選挙が１２日に告示され、これまでに現職と新人の計４人が立候補しています。神戸市長選挙に立候補しているのは、以下４人です（届け出順）。▼無所属・現職久元喜造さん（７１）▼無所属・新人元神戸市議五島大亮さん（４８）▼無所属・新人兵庫労連事務局長岡崎史典さん（５６）▼無所属・新人ニュース分析会社社長木島洋嗣さん（５０）（無所属・現職久元喜造さん）「三宮