LIXIL住宅研究所は10月2日、住まいの長期保証に関する調査の報告書を発表した。調査は2025年8月14日〜8月20日、全国(沖縄を除く)の一戸建てに住む既婚女性441人を対象にインターネットで行われた。○現在の一戸建てに長期保証が付いているか今回の調査は、事前調査として一戸建てに住む人のうち「最近一戸建てにした人」や「建るなら一戸建てを考えている人」を抽出し、本調査として「住まいの長期保証」について質問した。その結