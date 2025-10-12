リボン食品は10月4日、スイーツデニッシュ「バブカ」の専門店、「バブカカダブラ」を京都市左京区下鴨東半木町にオープンした。バブカカダブラバブカの国内初となる専門店が京都下鴨にオープンする。バブカは、東欧発祥のパンの一種で、特にニューヨークで人気が高いスイーツデニッシュ。ブリオッシュ生地にチョコレートやシナモンなどを練り込み、編み込んだような形状が特徴となっている。同店の営業時間は10:00〜18:00、定休日