タレント・はるな愛（53）が12日、自身のインスタグラムを更新。妹の結婚式に出席したことを報告し、妹夫婦との“顔出し”3ショットを披露した。【写真】はるな愛と妹夫婦の“顔出し”3ショットはるなは「妹の結婚式でした」とつづり、披露宴での様子を3枚公開。純白のウエディングドレスに身を包んだ妹の晴れ姿や、はるなと妹夫婦が笑顔で寄り添う家族ショットを披露した。続けて「結婚式はいいなぁ〜親に感謝したり。相手