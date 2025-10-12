【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）【映像】危険な「両足タックル」「潰し屋」として知られるブラジル代表のMFカゼミーロが、危険なスライディングタックルを炸裂。スタジアムから大ブーイングが発生し、SNSも騒然となった。ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星・エステバンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショーを演じ