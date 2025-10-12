ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。巡航ミサイル「トマホーク」の供与の可能性について協議したとみられます。【映像】発射される巡航ミサイル「トマホーク」ゼレンスキー大統領は11日、SNSで、トランプ大統領と非常に前向きで生産的な電話会談をしたと明らかにしました。会談では、ロシアによるウクライナのエネルギー施設への攻撃について報告したほか、防空体制の強化など