東京・上野の貴金属店で、客を装って試着したダイヤモンドのネックレスなど220万円相当を盗んだとして、21歳の男が現行犯逮捕されました。【映像】逮捕された21歳男尾崎虎琉容疑者（21）は10日、台東区上野の貴金属店で、ダイヤモンドのネックレスなど3点あわせて220万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、尾崎容疑者は別の男と2人で入店し、「試着させてくれ」と言ってネックレスをつけたまま逃走し、