日本労働組合総連合会は10月1日、「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2025」の結果を発表した。調査は2025年6月27日〜7月1日、全国の20歳以上の男女でフリーランスとして働く1,000人を対象に、インターネットで行われた。○フリーランスとして働き始めたきっかけ最多は「好きなことを仕事にしたい」全回答者(1,000名)に、フリーランスとして働き始めたきっかけを聞いたところ、「好きなことを仕事にしたいから」(34.5%)が