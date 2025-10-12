ドジャースは１１日（日本時間１２日）、１３日（同１４日）に第１戦を迎えるリーグ優勝決定シリーズへ向けてドジャースタジアムで非公開練習を行った。この日の練習はメディアには公開されなかったが、球団公式インスタグラムで練習の様子が一部投稿され、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）も参加した模様だ。