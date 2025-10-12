ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１２日、自民党の高市早苗・新総裁と新執行部の誕生、公明党の連立離脱について取り上げた。番組内では独自に公明党・斉藤鉄夫代表にインタビュー。その中で大の鉄道ファンで時刻表を読むのが好きという斉藤代表は「太田さん一度、この間お会いしたときに太田さんも電車がお好きとおっしゃっていたので、一緒に電車に乗りたいねっていう話だった」とＭＣを務める「爆