〈久しぶりに会った妹から「誰なの？」と…全身にタトゥーを入れた“かわいすぎる”女性（32）が語る、美容整形に1000万円を費やしたワケ〉から続く新宿と名古屋のタトゥースタジオで彫り師として働くてんてんさん（32）。【衝撃画像】顔から足まで全身にタトゥーを彫った“かわいすぎる”てんてんさん（32）のグラビア写真を全部見る全身に龍や般若、アニメのキャラクターのタトゥーを入れている彼女は「かわいすぎる」「芸術