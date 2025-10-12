お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が11日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」で、高学歴芸能人たちが驚くムチャな受験勉強スケジュールを回想した。この日は東大出身の伊沢拓司、慶大出身のふかわりょう、早大出身の友田オレの“高学歴芸能人”3人が集結。大学受験生時代のタイムスケジュールを紹介した。伊沢が睡眠の大切さを説く中、国立大の奈良教育大出身の山内は「時間ミスってたな」と自身の受験生