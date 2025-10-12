◇プロ野球セ・リーグCS 1stステージ第1戦DeNA6ー2巨人（11日、横浜スタジアム）0-3と追いかける4回、2ランホームランを放った巨人の若林楽人選手。その後、先発の山崎伊織投手が持ち直し、なんとか流れをつかめるかと思われましたが、DeNAが得点を重ね、巨人は第1戦を落としました。試合後、若林選手は「バッティングの状態も悪くはないので、それを継続できているかなという感じです」と語り、「しっかり対策を練って、いい